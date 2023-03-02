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общество

Путин проведёт заседание Совбеза РФ 3 марта

Фото Путин проведёт заседание Совбеза РФ 3 марта
Фото Путин проведёт заседание Совбеза РФ 3 марта

Фото: Kremlin.ru

СМИ сообщили о внеочередного заседания Совета безопасности с президентом РФ.

Президент Владимир Путин 3 марта проведёт заседание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил ряд СМИ со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что днём 2 марта начался бой с диверсионной группой из Украины территории Брянской области. ДРГ действует в двух приграничных населённых пунктах — сёлах Сушаны и Любечане. В СМИ сообщили о наличии заложников, однако представитель областного правительства не подтвердил информацию. Также нет точных данных о численности диверсионной группы.

В ФСБ России подтвердили информацию о столкновении российских спецслужб с ДРГ.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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