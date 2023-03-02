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В Брянской области происходит бой с группой украинских диверсантов

Фото В Брянской области происходит бой с группой украинских диверсантов
Фото В Брянской области происходит бой с группой украинских диверсантов

Фото: Минобороны РФ

Диверсионная группа пересекла границу РФ, заявили в ФСБ.

Бой с диверсионной группой из Украины происходит на территории Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры и правительство региона. ДРГ действует в двух приграничных населённых пунктах — сёлах Сушаны и Любечане.

В СМИ сообщили о наличии заложников, однако представитель областного правительства не подтвердил информацию. Также нет точных данных о численности диверсионной группы.

Тем временем в ФСБ России подтвердили информацию о столкновении российских спецслужб с ДРГ.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

Напомним, ранее новосибирский омбудсмен Шалабаева рассказала о возвращении военнопленных с Украины.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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