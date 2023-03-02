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«Третий пока в списках»: новосибирский омбудсмен Шалабаева рассказала о возвращении военнопленных с Украины

Фото «Третий пока в списках»: новосибирский омбудсмен Шалабаева рассказала о возвращении военнопленных с Украины
Фото «Третий пока в списках»: новосибирский омбудсмен Шалабаева рассказала о возвращении военнопленных с Украины

Фото: официальный аккуаунт уполномоченного по правам человека в Новосибирской области

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева сообщила, что третий попавший в плен на Украине военнослужащий сейчас находится в списке на обмен.

Изначально новосибирский омбудсмен Нина Шалабаева рассказала о возвращении мобилизованного С. из украинского плена. Мужчина попал в украинский плен ещё в ноябре прошлого года, а уже в феврале 2023-го вернулся домой. Оказывается, С. был не единственным, кого обменяли из Новосибирской области. Как рассказала корреспонденту Сиб.фм Нина Шалабаева, в списках числятся сразу несколько человек.

«Одним из них я занималась практически целое лето: месяца 3-4, так как Украина не шла на обмен. В итоге, его удалось включить в список первоочередников для того, чтобы совершить обмен. Для меня была такая радость, когда он вошёл в список, и его освободили. Это словами даже не передашь, – поделилась с Сиб.фм уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

– Но это зависит не только от РФ. Сам процесс обмена довольно трудоёмкий и порой занимает очень много времени».

Как объяснила омбудсмен, сначала родственники пленных обращаются к уполномоченному по правам человека, в последующем информация передаётся федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой. Готовые списки составляются вместе с представителями минобороны РФ.

«В Новосибирской области домой из плена вернулись двое. Третий сейчас находится в списках – это значит, что его могут вернуть при обмене, который состоится в следующий раз», – объяснила Нина Шалабаева.

Двое вернувшихся из плена сейчас проходят реабилитацию. Возможно, они находятся за пределами Новосибирской области. Процесс психологического восстановления очень длительный и может занимать целый год.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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