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общество

Сближение Венеры и Юпитера запечатлели в Петербурге

Фото Сближение Венеры и Юпитера запечатлели в Петербурге
Фото Сближение Венеры и Юпитера запечатлели в Петербурге

Фото: Telegram-канал «Астро Фото Болото»

В небе над Санкт-Петербургом местные жители наблюдали сближение Венеры и Юпитера. Его удалось заснять над небоскребом «Лахта Центр».

Необычное космическое явление в ночь на четверг, 2 марта, сделала фотограф Екатерина Стрельникова. В небе над петербургским «Лахта Центром» девушке удалось заснять зрелищное сближение Венеры и Юпитера, пишет Online47.

Завораживающие снимки были опубликованы в Telegram-канале «Астро Фото Болото». На них можно заметить не только Венеру и Юпитер, но и часть спутников газового гиганта. При этом самую яркую «звезду» утреннего и вечернего неба — Венеру — поймать в полноценной фазе без специализированного оборудования практически невозможно.

Напомним, в Ленобласти местные жители запечатлели необычное северное сияние.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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