«Сибирь» обыграла ХК «Авангард» в первом матче плей-офф

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел омский «Авангард» в первой встрече в рамках плей-офф КХЛ.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одолел омский «Авангард» в первом матче плей-офф КХЛ. Игра прошла на выезде вечером 2 марта. «Сибирь» победила со счётом 2:1 в овертайме.

В основное время за «Сибирь» отличился Александр Шаров, сравнявший счёт в последнюю минуту матча. В овертайме ворота омичей поразил Никита Сетдиков.

На всех этапах плей-офф серии матчей проходят до четырех побед, следующая встреча пройдёт 4 марта в Омске.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов поделился своим мнением о предстоящем поединке.

Матчи команд из Новосибирска из Омска традиционно называют «сибирским дерби» за близкие результаты и напряженную борьбу. После первого дня КХЛ с неожиданными результатами трудно оценить, какие сюрпризы команды приготовят друг другу, поэтому прогнозы следует давать наиболее аккуратные.

Напомним, губернатор НСО Андрей Травников дал напутствие ХК «Сибирь» перед плей-офф.