Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Следователи Новосибирска начали проверку после обнаружения трупа в колодце

Фото Следователи Новосибирска начали проверку после обнаружения трупа в колодце
Фото Следователи Новосибирска начали проверку после обнаружения трупа в колодце

ФОТО: МАСС Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели мужчины в коллекторе.

На улице Петухова в Новосибирске обнаружили тело мужчины в коллекторе. Следователи начали проверку обстоятельств гибели. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Спасатели МАСС достали тело мужчины из колодца. Его удалось опознать: это 42-летний местный житель.

Следователи СК осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, чтобы установить точные причины гибели. По результатам проверки будет принято решение о том, следует ли заводить уголовное дело.

Ранее похожий случай произошел в Дзержинском районе в коллекторе по улице Гоголя, 237. Тело мужчины нашли в коллекторе. Знакомый погибшего рассказал журналисту Сиб.фм, что накануне трагедии погибший мог выпить лишнего. Скорее всего, мужчина упал и получил смертельные ожоги. По данным издания Mash Siberia, труп обнаружили дети, которые играли возле теплосетей. Причина смерти погибшего все еще не установлена и числится «неизвестной». Новосибирцы опасаются, что в этот коллектор могут провалиться дети.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13399
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11537
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11075
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8132
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7534
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7335
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6428
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса