Следователи Новосибирска начали проверку после обнаружения трупа в колодце

ФОТО: МАСС Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели мужчины в коллекторе.

На улице Петухова в Новосибирске обнаружили тело мужчины в коллекторе. Следователи начали проверку обстоятельств гибели. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Спасатели МАСС достали тело мужчины из колодца. Его удалось опознать: это 42-летний местный житель.

Следователи СК осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, чтобы установить точные причины гибели. По результатам проверки будет принято решение о том, следует ли заводить уголовное дело.

Ранее похожий случай произошел в Дзержинском районе в коллекторе по улице Гоголя, 237. Тело мужчины нашли в коллекторе. Знакомый погибшего рассказал журналисту Сиб.фм, что накануне трагедии погибший мог выпить лишнего. Скорее всего, мужчина упал и получил смертельные ожоги. По данным издания Mash Siberia, труп обнаружили дети, которые играли возле теплосетей. Причина смерти погибшего все еще не установлена и числится «неизвестной». Новосибирцы опасаются, что в этот коллектор могут провалиться дети.