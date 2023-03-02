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В Новосибирске спортивный журналист Ерыкалов оценил шансы «Сибири» против «Авангарда»

Фото В Новосибирске спортивный журналист Ерыкалов оценил шансы «Сибири» против «Авангарда»
Фото В Новосибирске спортивный журналист Ерыкалов оценил шансы «Сибири» против «Авангарда»

Фото: ХК «Сибирь»

2 марта в первом матче плей-офф сойдутся «Сибирь» и «Авангард».

В четверг, 2 марта, хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска сыграет первый матч плей-офф. Соперником выступит омский «Авангард». Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов поделился своим мнением о предстоящем поединке.

Матчи команд из Новосибирска из Омска традиционно называют «сибирским дерби» за близкие результаты и напряженную борьбу. После первого дня КХЛ с неожиданными результатами трудно оценить, какие сюрпризы команды приготовят друг другу, поэтому прогнозы следует давать наиболее аккуратные.

Так, Дмитрий Ерыкалов считает, что «неуступчивая "Сибирь"» закончит матч как минимум с проигрышем в одну шайбу, а как максимум — обыграет своего соперника.

«Предрекаю ей долгую серию и то, что каждый матч будет «близким» по счёту. Все игры в регулярке кроме одной закончились между омичами и новосибирцами с разницей в одну шайбу»

Напомним, групповой этап «Сибирь» закончила на шестом месте, «Авангард» — на третьем, поэтому первые 2 матча пройдут на арене в Омске.

Первый матч серии начнётся в четверг, 2 марта, в 21:00 по новосибирскому времени.

Последние 2 матча с «Авангардом» «Сибирь» проиграла: 3 ноября 2022 года со счетом 2:3 по буллитам и 1 октября со счетом 1:2. Оба матча проходили в Омске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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