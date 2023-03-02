Стало известно, что будет с ценами на продукты весной 2023 года

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Аналитики рассказали, как изменится стоимость основных социально значимых товаров весной текущего года.

Эксперты начали спорить о том, стоит ли ждать снижения цен на основные социально значимые товары весной 2023 года. О том, что будет происходить с ценами аналитики рассказали в беседе с изданием NEWS.ru.

Так, доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что весной начнут падать цены на фрукты и овощи прошлого сезона.

«Производителю и продавцу необходимо их продать, пока они имеют товарный вид, так как лету они начинают естественный природный процесс разложения. Поэтому в торговых сетях их выкладывают на видном месте, с приемлемой скидкой для покупателя», — объяснил специалист.

По мнению гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугового, до конца весны российский картофель в рознице может подорожать на 15%. А стоимость круп и муки на фоне роста объемов производства зерна если и вырастут, то в пределах общей инфляции, уверен он.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова рассказала, что продукты питания и топливо — наиболее волатильные компоненты инфляции.

«По оценкам ЦБ, в 2023 году инфляция может замедлиться до 5–7%. Овощи открытого грунта, как картофель и морковь, будут дорожать на фоне исчерпания запасов прошлого урожая, но тенденция развернется при пополнении запасов новым урожаем», — считает эксперт.

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова кандидат социологических наук Илья Маркин отметил, что производство мяса птицы завязано на иностранных поставщиках, поэтому ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию не стоит.

«Делать прогнозы очень непросто, так как на цену товаров влияет очень много факторов. Но овощи — товар исключительный, скоропортящийся, плюс их производство привязано к смене времен года. А молоко, например, научились перерабатывать в порошок и хранить дольше, чем жидкость. Так что цены на него зависят от других факторов», — поделился мнением Маркин.

Напомним, эксперт назвал товары, которые подорожают в России из-за новых санкций.