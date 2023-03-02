Трое военных из Новосибирской области вернулись из плена на Украине

Фото: Министерство обороны России (носит иллюстративный характер)

Из украинского плена вернулись три жителя Новосибирской области.

Мобилизованные жители Новосибирской области, ранее попавшие в плен на территории СВО, вернулись домой. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева.

Один из освобождённых попал в плен в ноябре 2022 года. В феврале его вернули в процессе обмена военнопленными. Омбудсмен отметила, что он был не единственным пленным из НСО.

«Их уже сейчас трое или четверо. Есть и такие, кто у меня до сих пор на контроле и контроле у федерального уполномоченного. Одним из них я занималась практически целое лето: месяца 3-4, так как Украина не шла на обмен. В итоге, его удалось включить в список первоочередников для того, чтобы совершить обмен. Для меня была такая радость, когда он вошёл в список, и его освободили», — сообщила Нина Шалабаева по запросу редакции Сиб.фм.

Обмен военнопленными — результат переговоров России с Украиной. Зачастую одна из сторон отказывается от обмена. Так, большой обмен состоялся осенью 2022 года.

Военнослужащие после возвращения из плена отправляются в санатории и госпитали. Лечение и психологическое восстановление может занять продолжительный период, зачастую до года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска.