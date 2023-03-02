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общество

Трое военных из Новосибирской области вернулись из плена на Украине

Фото Трое военных из Новосибирской области вернулись из плена на Украине
Фото Трое военных из Новосибирской области вернулись из плена на Украине

Фото: Министерство обороны России (носит иллюстративный характер)

Из украинского плена вернулись три жителя Новосибирской области.

Мобилизованные жители Новосибирской области, ранее попавшие в плен на территории СВО, вернулись домой. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева.

Один из освобождённых попал в плен в ноябре 2022 года. В феврале его вернули в процессе обмена военнопленными. Омбудсмен отметила, что он был не единственным пленным из НСО.

«Их уже сейчас трое или четверо. Есть и такие, кто у меня до сих пор на контроле и контроле у федерального уполномоченного. Одним из них я занималась практически целое лето: месяца 3-4, так как Украина не шла на обмен. В итоге, его удалось включить в список первоочередников для того, чтобы совершить обмен. Для меня была такая радость, когда он вошёл в список, и его освободили», — сообщила Нина Шалабаева по запросу редакции Сиб.фм.

Обмен военнопленными — результат переговоров России с Украиной. Зачастую одна из сторон отказывается от обмена. Так, большой обмен состоялся осенью 2022 года.

Военнослужащие после возвращения из плена отправляются в санатории и госпитали. Лечение и психологическое восстановление может занять продолжительный период, зачастую до года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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