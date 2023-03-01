Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска

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Первые мобилизованные из Новосибирска получили отпуск.

Военнослужащие из Новосибирской области, призванные по частичной мобилизации, начали возвращаться домой в отпуск из зоны СВО. Они смогут провести со своими родными две недели. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

В числе первых вернувшихся в отпуск — Сергей Шароватов из села Усть-Тарка. Его встретили и провезли по райцентру в составе автоколонны, а возле культуры наградили аплодисментами.

23 февраля у военнослужащего был день рождения. Глава Усть-Таркского района Сергей Синяев и молодёжные активисты из клуба «Ратник» поздравили Сергея с двойным праздником, а он — своих земляков за моральную поддержку и внимание.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что отпуска мобилизованных из Новосибирской области могут увеличить с учетом времени на дорогу домой. Пока такой проект не принят, но его будут обсуждать с командирами новосибирских подразделений в зоне СВО.

Также Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода.