Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска

Фото Сиб.фм
Первые мобилизованные из Новосибирска получили отпуск.
Военнослужащие из Новосибирской области, призванные по частичной мобилизации, начали возвращаться домой в отпуск из зоны СВО. Они смогут провести со своими родными две недели. Об этом сообщает газета «Знамя труда».
В числе первых вернувшихся в отпуск — Сергей Шароватов из села Усть-Тарка. Его встретили и провезли по райцентру в составе автоколонны, а возле культуры наградили аплодисментами.
23 февраля у военнослужащего был день рождения. Глава Усть-Таркского района Сергей Синяев и молодёжные активисты из клуба «Ратник» поздравили Сергея с двойным праздником, а он — своих земляков за моральную поддержку и внимание.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что отпуска мобилизованных из Новосибирской области могут увеличить с учетом времени на дорогу домой. Пока такой проект не принят, но его будут обсуждать с командирами новосибирских подразделений в зоне СВО.
Также Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают