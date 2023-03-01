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общество

Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска

Фото Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска
Фото Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска

Фото Сиб.фм

Первые мобилизованные из Новосибирска получили отпуск.

Военнослужащие из Новосибирской области, призванные по частичной мобилизации, начали возвращаться домой в отпуск из зоны СВО. Они смогут провести со своими родными две недели. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

В числе первых вернувшихся в отпуск — Сергей Шароватов из села Усть-Тарка. Его встретили и провезли по райцентру в составе автоколонны, а возле культуры наградили аплодисментами.

23 февраля у военнослужащего был день рождения. Глава Усть-Таркского района Сергей Синяев и молодёжные активисты из клуба «Ратник» поздравили Сергея с двойным праздником, а он — своих земляков за моральную поддержку и внимание.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что отпуска мобилизованных из Новосибирской области могут увеличить с учетом времени на дорогу домой. Пока такой проект не принят, но его будут обсуждать с командирами новосибирских подразделений в зоне СВО.

Также Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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