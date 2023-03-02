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Ученые нашли способ снизить риск ранней смерти

Фото Ученые нашли способ снизить риск ранней смерти
Фото Ученые нашли способ снизить риск ранней смерти

Freepik, authors: AnnaStills

Ученые выяснили, что ежедневная 11-минутная физическая нагрузка снижает риск ранней смерти на 10%.

Ученые из Кембриджского университета установили, что регулярная 11-минутная физическая активность средней интенсивности снижает риск преждевременной смерти, пишет RuNews24.ru.

Учёные изучили 196 рецензируемых исследований и пришли к выводу, что 75 минут интенсивной ходьбы в неделю на 10% понижают риск смерти, на 5% снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 3% понижают риск развития рака.

Исследователи рекомендуют ходить на работу или учёбу пешком либо ездить на велосипеде. А в распорядок дня следует включить занятия, которые нравятся. Например, активные игры с детьми или внуками.

Напомним, американский ученый заявил, что разработал машину времени.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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