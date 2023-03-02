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общество

В Госдуме предложили отменить провальную пенсионную реформу

Фото В Госдуме предложили отменить провальную пенсионную реформу
Фото В Госдуме предложили отменить провальную пенсионную реформу

Freepik.com

Лидер фракции «эсеров» заявил, что пенсионная реформа в России провалилась.

Депутат ГД РФ Сергей Миронов предложил отменить пенсионную реформу, как несостоятельную. По его мнению, она не принесла нужного результата. В итоге почти половина пенсионеров вынуждена подрабатывать в преклонном возрасте, чтобы свести концы с концами. При этом они лишаются индексации, которая полагается в России только неработающим людям, находящимся на заслуженном отдыхе.

Чтобы исправить ситуацию, по его мнению, нужно отказаться от пенсионных баллов и пересмотреть подходы к самой пенсионной реформе. Также ведется работа над законопроектом по отмене повышения пенсионного возраста.

Стоит сказать, что впервые об этом Миронов заявил еще осенью прошлого года в своем телеграмм-канале. С тех пор эта идея обсуждается в кулуарах, но пока никакого конкретного шага в этом направлении сделано не было.

Напомним, ранее были опубликован список регионов с самыми низкими пенсиями.

 

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