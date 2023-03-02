В Новосибирске неизвестные вскрыли и ограбили грузовик с товарами OZON

Фото: группа «АСТ-54»

Четверо неизвестных похитили товары из грузовика OZON в Новосибирске.

В ночь на 2 марта неизвестные вскрыли грузовик интернет-магазина OZON и забрали часть посылок. Некоторые предметы при этом грабители бросили на землю рядом с машиной. Кражу подтвердили в ГУ МВД РФ по региону.

На видео с камеры наблюдения четверо неизвестных раскладывают коробки на снегу рядом с машиной, вскрывают их, забирают часть с собой и покидают место преступления.

Местные жители заметили оставшиеся коробки с товарами утром 2 марта. Полиция осматривает место преступления, оценивает нанесенный ущерб и ищет подозреваемых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что той же ночью в Новосибирске 6 подростков угнали «Лада Приора».