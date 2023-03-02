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В Новосибирске прокуратура организовала проверку после обнаружения трупа в коллекторе

Фото В Новосибирске прокуратура организовала проверку после обнаружения трупа в коллекторе
Фото В Новосибирске прокуратура организовала проверку после обнаружения трупа в коллекторе

Фото: МАСС НСО

Прокуратура проверит новосибирские теплосетевую компанию после обнаружения трупа в колодце.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после обнаружения тела мужчины в коллекторе на территории Кировского района города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на улице Петухова в Новосибирске обнаружили тело мужчины в коллекторе. Спасатели МАСС достали тело мужчины , им оказался 42-летний мужчина. Сейчас делом занимается региональный Следком.

"Прокуратура проверит соблюдение ООО «НТСК» законодательства в сфере ЖКХ при обслуживании системы теплоснабжения в ходе подготовки и прохождения отопительного сезона", — сообщили в прокуратуре.

Как ранее писал Сиб.фм, Следователи СК осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, чтобы установить точные причины гибели мужчины.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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