В Новосибирске УФАС завело дело против «Яндекса» после рекламы вывода из запоя

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Антимонопольная служба в Новосибирске открыла дело в отношении коммерческой фирмы и поисковика «Яндекс» из-за нарушения закона «О рекламе».

В Новосибирске возбудили дело о нарушении Федерального закона «О рекламе» в отношении двух компаний, одна из которых — «Яндекс». Как сказано в постановлении УФАС по Новосибирской области, причиной стал договор о распространении рекламы с московской организацией, которая предоставляет услуги по выводу людей из запоя.

По данным антимонопольной службы, ООО «Наше здоровье» рекламирует свои услуги в нескольких российских регионах. Среди них Новосибирск, Сургут, Челябинск, Тюмень, Красноярск и другие. Так выглядит объявление в выдаче «Яндекса»:

В УФАС уточнили, что рекламная кампания приводит к выводам, что ООО «Наше здоровье» занимается предоставлением медицинских услуг. Однако у фирмы нет соответствующей лицензии в каждом городе присутствия.

«На основании изложенного, у ООО «Наше здоровье» отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности указанных в заявлении городах. Таким образом, рассматриваемая реклама имеет признаки нарушения п.7 ст.7 Закона «О рекламе», а именно рекламирование товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений», — следует из постановления УФАС.

Кроме того, нарушения одного из пунктов закона «О рекламе» нашли и в действиях поисковой системы «Яндекс» — рекламодатель заключил договор с площадкой. Согласно норме законодательства, распространитель рекламы также несёт ответственность, если были выявлены нарушения.

В отношении ООО «Наше здоровье» и «Яндекс» УФАС по Новосибирской области возбудило дело, к рассмотрению служба приступит во второй половине марта.

Напомним, ранее в Новосибирске УФАС нашло нарушения в торгах на уборку Толмачево за 80 млн рублей.