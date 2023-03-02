Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске врачи полностью исцелили пациента с последней стадией рака кожи

Фото В Новосибирске врачи полностью исцелили пациента с последней стадией рака кожи
Фото В Новосибирске врачи полностью исцелили пациента с последней стадией рака кожи

НИЦ им. Мешалкина

В Новосибирске излечили безнадежного пациента с IV стадией рака кожи.

В отделение радиотерапии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске поступил 77-летний мужчина с огромной, размером 15 см, опухолью. Об этом сегодня, 2 марта, сообщила пресс-служба НИЦ.

Пациент в диагнозом «плоскоклеточный рак кожи IV стадии» находился в состоянии тяжелой анемии.

До этого он полтора года лечился своими силами и не обращался к врачам. А когда дело стало совсем плохо, было уже поздно. Медики могли предложить ему только поддерживающую терапию.

По словам врача-радиотерапевта Татьяны Воробьевой. Опухоль была буквально пропитана кровью, но блокировать сами сосуды не имело смысла. Поэтому было решено сделать ставку на лучевую терапию. Мужчине провели ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. Полноценный лучевой курс ему провели после заживления, через три недели.

А еще через три месяца врачи констатировали полное выздоровление. На месте опухолевой ткани появилась здоровая. Онкологи отмечают, что мужчине очень повезло, что рак не дал метастазы.

Напомним, отделение радиотерапии в НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина с уже 13 лет оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
1

Теги

клиника Мешалкина
Новосибирская область
рак
онкология
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13477
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11603
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11142
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8204
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7566
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7553
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6456
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса