В Новосибирске врачи полностью исцелили пациента с последней стадией рака кожи

НИЦ им. Мешалкина

В Новосибирске излечили безнадежного пациента с IV стадией рака кожи.

В отделение радиотерапии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске поступил 77-летний мужчина с огромной, размером 15 см, опухолью. Об этом сегодня, 2 марта, сообщила пресс-служба НИЦ.

Пациент в диагнозом «плоскоклеточный рак кожи IV стадии» находился в состоянии тяжелой анемии.

До этого он полтора года лечился своими силами и не обращался к врачам. А когда дело стало совсем плохо, было уже поздно. Медики могли предложить ему только поддерживающую терапию.

По словам врача-радиотерапевта Татьяны Воробьевой. Опухоль была буквально пропитана кровью, но блокировать сами сосуды не имело смысла. Поэтому было решено сделать ставку на лучевую терапию. Мужчине провели ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. Полноценный лучевой курс ему провели после заживления, через три недели.

А еще через три месяца врачи констатировали полное выздоровление. На месте опухолевой ткани появилась здоровая. Онкологи отмечают, что мужчине очень повезло, что рак не дал метастазы.

Напомним, отделение радиотерапии в НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина с уже 13 лет оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.