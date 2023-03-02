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В Новосибирской области ограничат движение большегрузов с 10 апреля по 21 мая

Фото В Новосибирской области ограничат движение большегрузов с 10 апреля по 21 мая
Фото В Новосибирской области ограничат движение большегрузов с 10 апреля по 21 мая

Фото: pixabay

Весной на некоторых трассах под Новосибирском запретят движение фур.

С 10 апреля по 21 мая на региональных и межмуниципальных трассах Новосибирской области запретят движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) по региону.

В этот сезон на региональных дорогах ожидаются сезонные осложнения, связанные с природно-климатическими условиями. Запрет коснётся транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Исключение составят машины со специальным разрешением, а также фуры, перевозящие продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы. Все остальные грузовики будут вынуждены ехать в объезд.

«Для организации максимально удобных путей передвижения большегрузов организованы междугородние «транзитные коридоры», на которых ограничения действовать не будут: это участки км 14+108 – км 15+800 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар и км 17+303 – км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо)», — сообщают в ТУАД.

Следующий сезон ограничений наступит летом, с 15 июня по 31 августа. Они начнут действовать при температуре воздуха больше 32 градусов. Ночью, с 20:00 до 10:00, проезд будет разрешен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в районе площади Ленина ограничат парковку.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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