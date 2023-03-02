В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом «Новосибирск – Семипалатинск»

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Ранее в результате аварии с новосибирским автобусом на трассе в Алтайском крае погибли двое.
Причиной смертельной аварии на трассе в Рубцовском районе Алтайского края стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае столкнулись грузовик King Long мужчиной 1975 года рождения за рулём и рейсовый автобус «Новосибирск – Семипалатинск».
Водитель автобуса и один пассажир получили травмы. Известно о двух погибших пассажирах. Прокуратура Рубцовского района начала проверку по факту трагедии.
Напомним, ранее Сиб.фм публиковал фото смертельного ДТП на алтайской трассе.
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