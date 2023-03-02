Житель Новосибирска пропал без вести, отправившись забирать сына с кружка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске мужчина пошёл забирать сына с занятий и пропал без вести.

В Новосибирске 28 февраля без вести пропал 48-летний Андрей Ошуев. Как сообщили изданию «АиФ-Новосибирск» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», мужчина в тот день отправился забирать сына с кружка и не вернулся.

«Уехал с работы пораньше, должен был забрать ребёнка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел. Ранее на пропадал», — прокомментировала руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост — 182 сантиметра, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в бежевую с черной полоской куртку, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку. С собой у него рюкзак.

Напомним, сегодня появились подробности о пропавшей под Новосибирском женщине в лыжном костюме.