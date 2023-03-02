Жители Новосибирска увидят встречу Венеры и Юпитера вечером 2 марта

Фото: Большой новосибирский планетарий

Вечером второго марта в небе над Новосибирском Венера и Юпитер окажутся близко друг к другу.

1 и 2 марта в западной части неба жители Новосибирска смогут увидеть сближение Венеры и Юпитера. Об этом сообщили в Большом новосибирском планетарии.

В среду, 1 марта, Венера оказалась выше своего соседа по небу, а в четверг, 2 марта, днём «утренняя звезда» пройдет точку максимального сближения, и к вечеру окажется немного выше Юпитера.

В течение месяца яркие небесные объекты будут отдаляться друг от друга, а 26 марта Юпитер выйдет из зоны наблюдения.

В городах средней полосы России длительность видимости Венеры и Юпитера сейчас составляет чуть меньше 3 часов, и со временем будет только уменьшаться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вечером 31 января в небе над городами Сибири заметили метеор. Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков предположил, что пролетевший над краем объект мог иметь внушительные размеры, до нескольких метров в диаметре.