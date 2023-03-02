Жители Новосибирска заявили о дефиците популярного антибиотика

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Из новосибирских аптек пропал один из популярных антибиотиков, заявили горожане.

В Новосибирске местные жители обратили внимание на отсутствие в аптеках антибиотика «Флемоксин». Несколько подобных обращений поступили в редакцию Сиб.фм в четверг, 2 марта. По словам горожан, препарата нет на полках аптек.

Согласно данным сервиса «Аптека.ру», в Новосибирске действительно наблюдаются сложности с поставками указанного препарата. Предполагаемая дата поступления «Флемоксина» — 7 марта, указано на сайте.

Напомним, в январе в Новосибирске местные жители и представители аптек сообщили о дефиците препарата «Бисептол». О дефиците препарата сообщили и новосибирские аптеки. В муниципальном филиале, пишет издание, лекарство предлагают заменить на Ко-тримоксазол. Одна из аптек заявила о приостановке поставок «Бисептола» в таблетках ещё в середине 2022 года, а к январю текущего года со складов распродали остатки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое неизвестных украли из аптеки в Новосибирске лекарства на 11 тысяч рублей.