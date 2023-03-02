Жители Новосибирской области в прошлом году написали 7000 жалоб в Центробанк РФ

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Жители Новосибирска чаще всего жаловались на работу банков и санкционирую политику.

В 2022 году в Центробанк РФ поступило на 10% меньше жалоб от новосибирцев, чем годом ранее. Информация об этом появилась на портале Сибирского Главного управления Банка России.

Значительную часть жалоб составили обращения людей по поводу кредитных каникул, установленных банками в связи с санкциями. Таких обращений было 555. В том числе, это касается участников рынка ценных бумаг. Розничные инвесторы из Новосибирской области в прошлом году направили регулятору в 6 раз больше жалоб, чем годом ранее.

Главная причина – блокировка активов и сложности с проведением валютных операций из-за санкций.

Реже жители региона выражали недовольство по поводу банковских методов взыскания задолженности и навязывания финансовых продуктов. Число таких обращений сократилось на 30%.

«В 2021 году Банк России получил больше 250 жалоб новосибирцев на некорректное поведение сотрудников служб взыскания. В 2022 году жалоб подобного содержания было меньше десяти», – подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

При этом количество жалоб на страховые компании осталось прежним — 1 300 обращений. 80% из них были связаны с ОСАГО. Страховые компании подозревали в использовании неверного коэффициента «бонус-малус» при расчете цены полиса «автогражданки». В редких случаях эти подозрения подтверждались, и Банк России обязывал компании восстановить права автовладельцев.

Не изменилось и число жалоб на микрофинансовые организации, по сравнению с прошлым годом — 1100. В основном, это факты недовольства комиссиями, условиями договоров и пр. Были и случаи столкновения с кибермошенниками.