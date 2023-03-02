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Жительница Новосибирска нашла волос в пирожном из кондитерской

Фото Жительница Новосибирска нашла волос в пирожном из кондитерской
Фото Жительница Новосибирска нашла волос в пирожном из кондитерской

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске посетительница кондитерской обнаружила в пирожном волос.

Жительница Новосибирска обнаружила волос в купленном в кондитерской пирожном. Свою жалобу сибирячка оставила на сервисе Flamp. По словам посетительницы кафе, она выбрала ягодную корзинку.

«Выбора вообще нет — полки пустые. Из пирожных только булочки, эклеры, картошка и пара трайфлов. Взяла корзинку с брусникой — и такой сюрприз», — говорится в отзыве.

Кроме того, посетительница отметила ухудшение качества заведения. В ответе заведение заверило сибирячку, что на производстве проведут проверку.

Ранее Сиб.фм писал, что жительнице Новосибирска в кафе принесли обычные пельмени вместо равиоли. По её словам, внутри был застывший сыр, а само тесто было холодным, как и всё блюдо.

Напомним, туалет на Михайловской набережной в Новосибирске превратят в кафе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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