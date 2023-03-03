Президент РФ Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза 3 марта

Фото: kremlin.ru
Президент России Путин проведет заседание Совета безопасности после сообщений о диверсии в Брянской области.
В пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин проведет внеочередное совещание с членами Совбеза. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Утром 2 марта в СМИ сообщили, что на населенные пункты в Брянской области России было совершено нападение. В ФСБ заявили, что проводят «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о случившемся в Брянской области. В частности, представитель Кремля подтвердил информацию о причастности Украины к совершённым действиям.
Дмитрий Песков отдельно отметил, что Путин постоянно получает доклады о ситуации в Брянской области.
Также Сиб.фм сообщал, что Путин назвал терактом нападение украинской ДРГ в Брянской области.
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