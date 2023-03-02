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общество

Путин назвал терактом нападение украинской ДРГ в Брянской области

Фото Путин назвал терактом нападение украинской ДРГ в Брянской области
Фото Путин назвал терактом нападение украинской ДРГ в Брянской области

Фото: Kremlin.ru

Президент России прокомментировал события в Брянской области 2 марта.

События в Брянской области 2 марта, связанные с деятельностью украинской ДРГ, являются терактом, заявил сегодня президент России Владимир Путин. Слова главы государства в ходе телемоста с руководством Ставропольского края прозвучали в эфире телеканала «Россия 1».

«Они открыли огонь, видя, что в машине есть дети», — высказался Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о случившемся в Брянской области. В частности, представитель Кремля подтвердил информацию о причастности Украины к совершённым действиям.

«...речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков», — подчеркнул он.

Также Песков уточнил, что спецслужбы и Минобороны РФ постоянно докладывают президенту о ситуации на приграничной территории.

Напомним, завтра Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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