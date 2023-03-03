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Более 500 000 рублей заплатили жители Новосибирской области за убийство косуль

Фото Более 500 000 рублей заплатили жители Новосибирской области за убийство косуль
Фото Более 500 000 рублей заплатили жители Новосибирской области за убийство косуль

Pixabay.com

В Новосибирской области браконьеры убили 4 косули и поплатились за это.

Двое жителей Новосибирска в январе этого года взяли снегоход и отправились на незаконную охоту в Тогучинский район. Там они подстрелили четырех косуль. Но уйти с добычей браконьерам не удалось. Преступление раскрыл госинспектор отдела охраны животного мира минприроды Новосибирской области Петр Данильсон.

Тогучинский районный суд назначил обоим нарушителям штраф по 30 000 рублей. Два ружья и снегоход также были конфискованы в пользу государства. Плюс браконьерам пришлось заплатить 480 тыс. рублей за ущерб, причиненный охотничьим угодьям региона.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском браконьеры убили беременную лосиху.

 

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