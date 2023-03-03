Более 500 000 рублей заплатили жители Новосибирской области за убийство косуль

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В Новосибирской области браконьеры убили 4 косули и поплатились за это.
Двое жителей Новосибирска в январе этого года взяли снегоход и отправились на незаконную охоту в Тогучинский район. Там они подстрелили четырех косуль. Но уйти с добычей браконьерам не удалось. Преступление раскрыл госинспектор отдела охраны животного мира минприроды Новосибирской области Петр Данильсон.
Тогучинский районный суд назначил обоим нарушителям штраф по 30 000 рублей. Два ружья и снегоход также были конфискованы в пользу государства. Плюс браконьерам пришлось заплатить 480 тыс. рублей за ущерб, причиненный охотничьим угодьям региона.
Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском браконьеры убили беременную лосиху.
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