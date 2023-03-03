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общество

Экономист высказался о вероятности повышения курса доллара до 200 рублей

Фото Экономист высказался о вероятности повышения курса доллара до 200 рублей
Фото Экономист высказался о вероятности повышения курса доллара до 200 рублей

Freepik, authors:Lazy_Bear

Экономист Михаил Беляев считает, что курс доллара может превысить 200 рублей только в случае, если экономика России будет в состоянии полной разрухи.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался о вероятности повышения курса доллара до 200 рублей. По его мнению, курс доллара может превысить 200 рублей только в случае, если экономика России будет в состоянии полной разрухи, пишет Pravda.Ru.

«Предположить, что курс рубля обрушится по отношению к доллару в 2 раза, это значит, что у нас экономика должна быть в состоянии краха или, наоборот, экономика Соединенных Штатов должна настолько улучшить свои показатели тоже в 2 раза, что совершенно нереалистично», — высказал свою точку зрения экономист.

Беляев отметил, что, конечно, можно предположить, что такой курс доллара к рублю может быть, однако, это вряд ли произойдёт.

Напомним, экономист рассказал, чем грозит России попадание в чёрный список Евросоюза.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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