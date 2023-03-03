Эксперт назвал проверенный способ утихомирить шумных соседей

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Юрист Александр Хаминский рекомендует бороться с шумными соседями аналогичным методом.

Если соседи шумят днем, обращаться к правоохранителям бесполезно, так как в разрешенные часы уровень громкости никак не регулируется. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, если беседа с соседями не помогла, нужно бороться с ними аналогичным способом.

«Нормативы распространяются только на гигиенические требования к рабочим помещениям, на жилые помещения они не действуют. Так что с соседями придется договариваться или по-хорошему, или отвечать им аналогично», — объяснил эксперт.

Что касается шума в ночное время суток, то юрист отметил, что обычно по прибытии полицейских соседи выключают громкую музыку. Отсутствие шума не дает возможности составить протокол на шумных жителей дома, уточнил он.

Напомним, Хаминский прокомментировал идею о повышении налогов для уехавших россиян.