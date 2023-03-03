Ещё шесть новых школьных маршрутов открыты в Новосибирской области

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Все районы Новосибирской области завершили регистрацию школьных автобусов — все 62 новых школьных автобуса поставлены на учет и готовы к перевозке детей, на школьные маршруты сегодня, 3 марта вышли дополнительно 6 новых автобусов. Напомним, организация перевозок детей, открытие новых школьных маршрутов находятся на особом контроле областных властей.

Вопросы подвоза детей, обеспечения безопасности, организации школьного питания, очистки кровель и территорий школ от снега, проведения капитального ремонта и другие обсудили в Правительстве региона 3 марта на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора отметил, что укрепление взаимодействия с родительским сообществом не должно сниматься с повестки образовательных организаций. Помимо этого, нужно очищать кровли и территории школ от снега и льда для обеспечения безопасности школьников. Из-за изменений в погоде, при которых снег и наледь неконтролируемо могут сходить с крыш и козырьков школ, во всех образовательных организациях региона будут проведены соответствующие проверки.

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов подчеркнул, что во всех школах должны быть определены места возможного падения снежных масс и приняты меры по ограничению доступа к ним обучающихся и персонала, проведена своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, обеспечена регулярная уборка наледи и обработка песчаной смесью подходов к организациям, организована расчистка путей подъезда для специального транспорта к организациям, организован вывоз снега.

Он добавил, что районы области уже закончили регистрировать школьные автобусы в ГИБДД и все они поставлены на учёт. Во время заседания оперативного штаба напомнили, что все муниципальные образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме, во всех учреждениях поддерживается температурный режим.