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Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска

Фото Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
Фото Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска

Фото: freepik, ФИПС

В новосибирском НГТУ запатентовали боеприпас подствольного гранатомета для поражения квадрокоптеров с помощью сети.

В НГТУ для борьбы с квадрокоптерами изобрели гранату для подствольного гранатомета, который крепится к автомату Калашникова. Патент появился на сайте промышленной собственности.

Одним из авторов проекта является заведующий кафедрой Газодинамических импульсных устройств НГТУ, доктор технических наук Анатолий Гуськов.

Как отмечается в сопроводительной документации, внутри боеприпаса находится сеть, с помощью которой поражается квадрокоптер. Сама граната выстреливается из подствольного гранатомета АК-74.

Фото Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска 2

Перед выстрелом требуется произвести оценку расстояния до беспилотного летательного аппарата( БПЛА) и установить регулировочное кольцо с пиротехническим замедлителем, чтобы сеть не раскрылась раньше времени. Сеть запутывает лопасти квадрокоптера, что приводит к его падению.

Фото Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска 3

Подобные изобретения уже существуют, но авторы патента утверждают, что в их гранате вмещается сеть с большей площадью поражения. Это позволяет снизить неточности при стрельбе.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске студенты НГТУ НЭТИ разрабатывают беспилотник, который сможет доставлять грузы до 100 кг в отдаленные районы Сибири и Крайнего Севера.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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