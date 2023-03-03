Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО

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Губернатор Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина». Глава региона пообщался с участниками акции, представителями бизнеса.

Глава региона подблагодарил всех волонтёров за участие в акции, осмотрел груз в машинах и отметил, что участникам специальной военной операции должна быть скоординированной и адресной:

«В последнее время часто звучит вопрос о централизации, координации, я свою позицию уже высказывал — мы не настаиваем на том, чтобы собрать всю помощь в какой-то единый центр. Кто-то пользуется возможностями областных министерств и департаментов, штабом партии „Единая Россия“, штабом Общероссийского народного фронта, кто-то, как вы, организовывает подобные акции — всё это правильно, нормально. Единственное пожелание — обмениваться информацией, для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной. Важно обмениваться информацией и по конвоям, машинам — для того, чтобы подхватывать друг у друга попутные грузы».

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов доложил Губернатору об итогах акции «Рябина» и её участниках.

«Продукцию, собранную в рамках акции, мы передадим конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев. Груз я планирую доставить на Донбасс лично. Всю продукцию мы приобретали, проводя качественный мониторинг цен и выбирая надежных поставщиков, а также учитывая запросы участников спецоперации. Передадим, в том числе, две бронированные ГАЗели. Такие машины сейчас очень востребованы в зоне СВО. Акция „Рябина“, направленная на единение жителей нашей страны, будет продолжена, сейчас мы уже приступили к сбору продукции для следующей партии», — рассказал Александр Зырянов.

Благотворительная акция «Рябина» помогла собрать более 10 млн рублей. Эти деньги вложили в продукцию для участников СВО. Свою помощь предоставили и новосибирские предприниматели: медикаменты, мобильные бани, термобельё, носки, конфеты, шоколад. Кроме того, в зону СВО передадут шесть автомобилей: микроавтобусы ГАЗ и УАЗ.

Благотворительная акция «Рябина», объявленная Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция», стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей. Она направлена на помощь мобилизованным и добровольцам. В проекте участвуют руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества.