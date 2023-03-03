Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО

Фото Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО
Фото Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина». Глава региона пообщался с участниками акции, представителями бизнеса.

Глава региона подблагодарил всех волонтёров за участие в акции, осмотрел груз в машинах и отметил, что участникам специальной военной операции должна быть скоординированной и адресной:

«В последнее время часто звучит вопрос о централизации, координации, я свою позицию уже высказывал — мы не настаиваем на том, чтобы собрать всю помощь в какой-то единый центр. Кто-то пользуется возможностями областных министерств и департаментов, штабом партии „Единая Россия“, штабом Общероссийского народного фронта, кто-то, как вы, организовывает подобные акции — всё это правильно, нормально. Единственное пожелание — обмениваться информацией, для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной. Важно обмениваться информацией и по конвоям, машинам — для того, чтобы подхватывать друг у друга попутные грузы».

Фото Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО 2

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов доложил Губернатору об итогах акции «Рябина» и её участниках.

Фото Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО 3

«Продукцию, собранную в рамках акции, мы передадим конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев. Груз я планирую доставить на Донбасс лично. Всю продукцию мы приобретали, проводя качественный мониторинг цен и выбирая надежных поставщиков, а также учитывая запросы участников спецоперации. Передадим, в том числе, две бронированные ГАЗели. Такие машины сейчас очень востребованы в зоне СВО. Акция „Рябина“, направленная на единение жителей нашей страны, будет продолжена, сейчас мы уже приступили к сбору продукции для следующей партии», — рассказал Александр Зырянов.

Фото Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО 4

Благотворительная акция «Рябина» помогла собрать более 10 млн рублей. Эти деньги вложили в продукцию для участников СВО. Свою помощь предоставили и новосибирские предприниматели: медикаменты, мобильные бани, термобельё, носки, конфеты, шоколад. Кроме того, в зону СВО передадут шесть автомобилей: микроавтобусы ГАЗ и УАЗ.

Фото Губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО 5

Благотворительная акция «Рябина», объявленная Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция», стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей. Она направлена на помощь мобилизованным и добровольцам. В проекте участвуют руководители и сотрудники предприятий региона, представители новосибирского бизнес-сообщества.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13927
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11581
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10050
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8650
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8072
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7752
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6679
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона