Кинокритик Шнейдеров дал оценку новому сериалу «Король и Шут»

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Кинокритик Давид Шнейдеров назвал сериал качественной работой.

Кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров дал оценку новому сериалу «Король и Шут». Он назвал его качественной работой, пишет Pravda.Ru.

«Феномен группы "Король и Шут" — это такая настоящая группа, которая играла пан-рок. После концерта обычно дежурил ОМОН. И выходящих людей провожали ребята в шлемах и бронежилетах во избежание хулиганства. Это была культовая группа», — рассказал эксперт.

Киножурналист объяснил, почему сериал уже после двух серий стал таким популярным.

«Это, наверное, первый фильм про рок-музыканта, снятый так близко к трагической кончине Горшенева, и армия фанатов не уменьшилась, и их музыку по-прежнему слушают. Поэтому такой интерес сериал и вызвал», — объяснил он.

Напомним, кинокритик назвал Джину Лоллобриджиду легендой мирового кинематографа.