Лето без петуний? Что готовит дачный сезон 2023 любителям огорода

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С приходом весны дачники начали активно готовиться к новому огородному сезону. До тепла им нужно успеть многое: закупить семена, средства защиты от вредителей, удобрения. Как и когда готовиться к дачному сезону обсудили эксперты на круглом столе в холдинге СибФМ.

Готовься к даче зимой

По словам главного агронома агрофирмы «Сибирский сад» Валерии Стахнёвой, опытный дачник сезон не закрывает. Зимой он анализирует посадки прошлого года — свои ошибки и удачные решения, а также планирует огородные работы в году грядущем.

«Как правило, все ведут блокноты, тетради, куда свои мысли записывают. Да и посевы мы начинаем не после нового года, а раньше. Например, эустому или ампельные петунии сеем ещё в ноябре. Этим цветам нужно много времени — у них длинный вегетационный период», — поясняет эксперт.

Согласны с коллегой и другие участники круглого стола. Они заключают, что действительно, готовиться к посадкам нужно уже сейчас. В начале весны самое время закупать семена, саженцы, удобрения и средства защиты растений. Выбор на прилавках в этот период большой, и цены пока ещё не высокие.

«С декабря до середины марта в магазинах самый богатый выбор. Можно найти себе что угодно, даже из ряда вон выходящее и очень красивое», — считает исполнительный директор сети садовых центров «Цветущий сад» Галина Быкова.

Что будет с ценами

Специалисты утверждают, что дефицита и большого роста цен в секторе сад-огород в 2023 году не ожидается. В связи с тем, что большую часть материала производят в России, например, семена и саженцы, западные санкции по карману садоводов не ударят.

«Дефицита семян не будет. Например, в прошлом году мы привезли достаточно семян перцев, баклажанов, кустарниковых пород, саженцев тех же роз, и нам есть что предложить покупателям. Мы как фирма от импорта не зависим», — заявила Валерия Стахнёва.

А вот тем, кто отечественным материалам предпочитает исключительно импортные, придётся потратиться. В розничных магазинах цена на некоторые позиции выросла существенно.

«В основном это химия, которой обрабатывают растения. Значительно подорожали и цветы, которые на территории России производят в малом объёме, семена», — уточнила Галина Быкова.

Любопытно, что многие их тех семян, что остались с прежним ценником, всё же подорожали, но не заметно. Как со сливочным маслом — цена та же, а вес пачки меньше. Так что при покупке советуют проверить, сколько семян в упаковке.

Впрочем, можно дорогие петунии заменить многолетниками, культурами, которые неприхотливы и не менее красивы. В Сибири производят много цветов, декоративных кустарников и хвойных. Специалисты гарантируют, что в этом сезоне без саженцев и цветов никто не останется.

Кстати, не обещают взлёта цен и на различные брендовые аксессуары для огорода: шланги, системы полива, газонокосилки, насосы и прочее.

«Мы официальные представители Кёрхер. Сегодня проблем с поставками нет. Мы не собираемся их прерывать, уже налажена логистика через Индию и Китай. Много наших заводов в Китае. Так что перебоев с комплектующими не будет. Изначально цена подскочила, но потом стабилизировалась. И сейчас мы, наоборот, стараемся делать различные акции», — комментирует ситуацию на рынке ведущий специалист компании «КристОфер» (официальный представитель концерна Кёрхер в Россиии) Владимир Огнёв.

Спрос на технику и аксессуары для сада-огорода весьма велик. Особенно, по словам эксперта, хорошо покупают новосибирцы насосы и поливочные системы.

Тренды

В линейке посадочного материала тренды меняются из года в год. Несколько лет назад популярны были декоративные растения. С приходом пандемии ландшафтным дизайном увлеклись даже те, кто раньше был к этому равнодушен. Сейчас охотнее стали закупать семена овощей, плодовые саженцы, в общем всё, что съедобно. По мнению агрономов, это связано с тем, что люди не уверены в завтрашнем дне.

Впрочем, сибирский дачник садит всё. Пробует даже экзотику: виноград, лимоны, черешню и шелковицу. По словам специалистов, все эти культуры здесь неплохо приживаются, но требуют очень много внимания.

При выборе обычных культур, агрономы советуют, брать те, что районированы для сибирского региона.

«Если мы производим семена томатов, то они у нас районированы, легко переносят наш климат, им не надо приспосабливаться. Те же розы мы производим в местах, где климат схож, где есть зима, чтобы они могли приспособится к холодному времени года. Садоводу нужно изучать информацию, что рекомендовано в Сибири, что нет», — объясняет главный агроном агрофирмы «Сибирский сад» Валерия Стахнёва.

По словам агрономов, сегодня садоводы это в большинстве своём вовсе не старушки, а грамотные работающие женщины от 45 до 55 лет. Их дети выросли, карьера построена — можно заняться любимым хобби. В последнее время, отмечают специалисты, армию огородников активно пополняет молодёжь — семьи в возрасте 30-40 лет. Люди хотят, чтобы их дети дышали свежим воздухом и воочию видели, откуда берутся овощи и фрукты, понимали биологию. Такая вот педагогика на природе.