Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Спасатели МЧС научили школьников из Новосибирска правилам безопасности и оказанию первой помощи.

В Новосибирске специалисты МЧС провели занятие по навыкам и правилам безопасности для детей. Аналогичные уроки прошли и в других регионах страны, а позже станут регулярными.

Занятие прошло на базе пожарно-спасательной части № 6 по охране Ленинского района Новосибирска. Его посетили ученики 5-7 классов школы №94. Сотрудники ГИМС МЧС и штатные психологи МЧС рассказали и показали детям, как оказывать первую доврачебную помощь, что делать при пожаре, как вести себя на льду и чем помочь тонущему человеку.

Способы помощи демонстрировались на учебном манекене.

Завершилась обучающая акция экскурсией по зданию пожарно-спасательного подразделения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ветеран МЧС России спас женщину из горящего жилого дома в Новосибирске.