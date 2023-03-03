Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Спасатели МЧС научили школьников из Новосибирска правилам безопасности и оказанию первой помощи.
В Новосибирске специалисты МЧС провели занятие по навыкам и правилам безопасности для детей. Аналогичные уроки прошли и в других регионах страны, а позже станут регулярными.
Занятие прошло на базе пожарно-спасательной части № 6 по охране Ленинского района Новосибирска. Его посетили ученики 5-7 классов школы №94. Сотрудники ГИМС МЧС и штатные психологи МЧС рассказали и показали детям, как оказывать первую доврачебную помощь, что делать при пожаре, как вести себя на льду и чем помочь тонущему человеку.
Способы помощи демонстрировались на учебном манекене.
Завершилась обучающая акция экскурсией по зданию пожарно-спасательного подразделения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что ветеран МЧС России спас женщину из горящего жилого дома в Новосибирске.
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