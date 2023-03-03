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Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска
Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Спасатели МЧС научили школьников из Новосибирска правилам безопасности и оказанию первой помощи.

В Новосибирске специалисты МЧС провели занятие по навыкам и правилам безопасности для детей. Аналогичные уроки прошли и в других регионах страны, а позже станут регулярными.

Занятие прошло на базе пожарно-спасательной части № 6 по охране Ленинского района Новосибирска. Его посетили ученики 5-7 классов школы №94. Сотрудники ГИМС МЧС и штатные психологи МЧС рассказали и показали детям, как оказывать первую доврачебную помощь, что делать при пожаре, как вести себя на льду и чем помочь тонущему человеку.

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 2

Способы помощи демонстрировались на учебном манекене.

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 3

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 4

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 5

Завершилась обучающая акция экскурсией по зданию пожарно-спасательного подразделения.

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 6

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 7

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 8

Фото Специалисты МЧС провели занятия со школьниками из Новосибирска 9

Ранее Сиб.фм сообщал, что ветеран МЧС России спас женщину из горящего жилого дома в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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