Микрорайон Клюквенный в Новосибирске выставят на торги

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В Новосибирске выставят на торги территорию микрорайона Клюквенный.

Территорию микрорайона Клюквенный, где планируют возвести около 1 млн квадратных метров жилья, могут выставить на торги. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Торги на право аренды объявят до конца марта. Конкурс предполагает реализацию проекта развития Клюквенного, включая социальную инфраструктуру. Проект включает в себя три этапа, среди которых передача в аренду шести кварталов площадью 41 гектар. Часть возведённого жилья передадут обманутым дольщикам.

Новый микрорайон Клюквенный планируют построить до 2033 года. Его строительство одобрили депутаты горсовета. Сам проект был утвержден без общественных слушаний. Согласно градостроительной документации, в Клюквенном жителям Новосибирска предоставят 1 млн квадратных метров жилья. Застроено будет 207 га территории на севере города.

В проект также вошли 3 школы и 5 детских садов. Запланирована постройка медицинских и культурных учреждений, дорог.

Напомним, в Новосибирской области 100 домов попали в программу капитального ремонта в 2023 году.