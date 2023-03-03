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Мобилизованный житель Новосибирской области Александр Афанасьев погиб в зоне СВО

Фото Мобилизованный житель Новосибирской области Александр Афанасьев погиб в зоне СВО
Фото Мобилизованный житель Новосибирской области Александр Афанасьев погиб в зоне СВО

"АСТ-54" ВК

Житель Куйбышевского района Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.

В администрации Куйбышевского района Новосибирска сообщили, что Александр Афанасьев геройски погиб 25 января при выполнении боевой задачи. Родом он был из села Горка Барабинского района. В Куйбышеве окончил вечернюю школу №9, получил профессию водителя. Более 12 лет он отработал бурильщиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

Александр Афанасьев был мобилизован для участия в спецоперации 26 сентября прошлого года на должность водителя мотострелковой роты.

Редакция «Сиб.фм» выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее были опубликованы фотографии бойцов ВС РФ из Новосибирской области, погибших в феврале 2023 года.

 

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