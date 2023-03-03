На дорогах Новосибирской области установят современное освещение

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В Новосибирской области в 2023 году установят современные системы освещения на 6 км дорог и 5 социально значимых объектах.

В Новосибирской области в этом году современными системами освещения планируют оснастить более 6 км дорожного полотна на пешеходных переходах, трассах и путепроводах Барабинского, Новосибирского, Ордынского районов и в районе трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что работы будут вестись в рамках региональной программы «Повышение безопасности дорожного движения».

В прошлом году подобные системы уже были установлены на 5 объектах общей протяженностью 6,3 км в Куйбышевском, Новосибирском и Ордынском районах.

Напомним. ранее сообщалось, что в Новосибирске отремонтируют подземный пешеходный переход у ГПНТБ