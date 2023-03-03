Назван день недели, в который лучше всего искать работу

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Эксперты выяснили, что наибольшее количество новых вакансий публикуется во вторник с 12:00 до 14:00.

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали данные об активности работодателей и выяснили, в какой день недели лучше всего искать работу. Как оказалось, наибольшее количество новых вакансий публикуется во вторник с 12:00 до 14:00, а самым неактивным днем стала пятница, пишет RT.

При этом, как рассказали эксперты, соискатели наиболее активно ищут работу по понедельникам и средам, дальше активность снижается.

«В отличие от публикаций вакансий, которая практически замирает в выходные и праздничные дни, соискатели хотя и снижают активность поиска, всё равно сохраняют достаточно высокий интерес к поиску работы в выходные, поэтому компании, использующие автоподнятие вакансий в выходные дни, получают больше шансов быть замеченными соискателями», — отметили в сервисе.

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