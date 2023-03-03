Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес экономика общество

Новосибирские бизнесмены выступили против повышения выкупной цены на землю

Фото Новосибирские бизнесмены выступили против повышения выкупной цены на землю
Фото Новосибирские бизнесмены выступили против повышения выкупной цены на землю

Фото: freepik

В Новосибирске предприниматели просят еще на год отложить увеличение выкупной цены на землю.

В Новосибирской области предприниматели выступили против резкого повышения выкупной цены на землю. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

В Новосибирской области с 1 июля 2023 года вступят новые условия выкупа земельных участков. Если сейчас предприниматель, построивший капитальный объект, может выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости, то уже к июле выкупная цена вырастет в 3 раза, а в отдельных случаях в 6 раз.

Ранее уже планировалось пересмотреть условия выкупа земли, но из-за обращений бизнесменов правительство Новосибирской области согласилось на один год отсрочить вступление в силу соответствующего постановления.

Сейчас новосибирское отделение «Опоры России» повторно обратилось в правительство с просьбой вновь перенести сроки.

«Мы получили ответ за подписью заместителя губернатора. Нам прямо дали понять, что не собираются продлевать мораторий», — сообщил руководитель комиссии по градостроительству и земельным отношениям новосибирского областного отделения «Опоры России» Адам Бекбузаров.

По его словам, что за год ситуация в стране не улучшилась.

«Не зря же федеральные власти продолжают не только продлевать меры поддержки, но и новые придумывать. В Новосибирской области почему-то вот так решили поступить – сразу в несколько раз повысить выкупную цену на землю», — сетует он.

Кроме этого, предприниматели просили не только перенести сроки, но и пересмотреть сам подход. По их мнению, к показателю в 45% от кадастровой стоимости надо приходить постепенно в течение четырех лет: 25% —30 % — 35 % —45%, но предложение было отменено.

«В тех условиях, которые уже скоро станут реальностью, предпринимателям предстоят серьезные траты. К примеру, участок стоит 10 миллионов рублей, и предприниматель, построивший магазин, решил его выкупить, он имеет на это право. Если он будет делать сейчас, то участок обойдется ему в 1,5 млн рублей, если после 1 июля – то уже 4,5 млн рублей. Если объект связанный с туризмом, охотой, рыбалкой, то он должен будет заплатить все 100% –10 млн рублей», – объясняет Адам Бекбузаров.

Бизнесмены добавили, что не против факта повышения выкупной цены на землю, а против резкого увеличения.

Как ранее писал Сиб.фм, участок площадью 1,14 гектара в живописном месте на берегу Новосибирского водохранилища оценили в 13 миллионов рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13880
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11537
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10006
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8610
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8041
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7731
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6661
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона