Новосибирские бизнесмены выступили против повышения выкупной цены на землю

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В Новосибирске предприниматели просят еще на год отложить увеличение выкупной цены на землю.

В Новосибирской области предприниматели выступили против резкого повышения выкупной цены на землю. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

В Новосибирской области с 1 июля 2023 года вступят новые условия выкупа земельных участков. Если сейчас предприниматель, построивший капитальный объект, может выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости, то уже к июле выкупная цена вырастет в 3 раза, а в отдельных случаях в 6 раз.

Ранее уже планировалось пересмотреть условия выкупа земли, но из-за обращений бизнесменов правительство Новосибирской области согласилось на один год отсрочить вступление в силу соответствующего постановления.

Сейчас новосибирское отделение «Опоры России» повторно обратилось в правительство с просьбой вновь перенести сроки.

«Мы получили ответ за подписью заместителя губернатора. Нам прямо дали понять, что не собираются продлевать мораторий», — сообщил руководитель комиссии по градостроительству и земельным отношениям новосибирского областного отделения «Опоры России» Адам Бекбузаров.

По его словам, что за год ситуация в стране не улучшилась.

«Не зря же федеральные власти продолжают не только продлевать меры поддержки, но и новые придумывать. В Новосибирской области почему-то вот так решили поступить – сразу в несколько раз повысить выкупную цену на землю», — сетует он.

Кроме этого, предприниматели просили не только перенести сроки, но и пересмотреть сам подход. По их мнению, к показателю в 45% от кадастровой стоимости надо приходить постепенно в течение четырех лет: 25% —30 % — 35 % —45%, но предложение было отменено.

«В тех условиях, которые уже скоро станут реальностью, предпринимателям предстоят серьезные траты. К примеру, участок стоит 10 миллионов рублей, и предприниматель, построивший магазин, решил его выкупить, он имеет на это право. Если он будет делать сейчас, то участок обойдется ему в 1,5 млн рублей, если после 1 июля – то уже 4,5 млн рублей. Если объект связанный с туризмом, охотой, рыбалкой, то он должен будет заплатить все 100% –10 млн рублей», – объясняет Адам Бекбузаров.

Бизнесмены добавили, что не против факта повышения выкупной цены на землю, а против резкого увеличения.

Как ранее писал Сиб.фм, участок площадью 1,14 гектара в живописном месте на берегу Новосибирского водохранилища оценили в 13 миллионов рублей.