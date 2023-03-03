Новосибирские железнодорожники стали участниками экологической акции «Шефство над заказником»

Фото: zszd.rzd.ru

3 марта, во Всемирный день охраны дикой природы железнодорожники совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области провели экологическое мероприятие в рамках акции «Шефство над заказником».

Специалисты центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги и специалисты Минтранса региона прошли по маршруту диких животных «Мануйловского заказника» в Болотнинском районе для оказания помощи лесным обитателям особо охраняемых природных территорий – участники доставили 100 кг корма из зерновых, а также кормушки, предназначенные для лосей и кабанов.

Организатором акции выступил Минприроды Новосибирской области при поддержке ГКУ НСО «Природоохранная инспекция».

Также в рамках мероприятия состоялся открытый урок для членов школьных лесничеств, учеников 5-6 классов средней школы №16 города Болотное, посвященный правилам пожарной безопасности в лесу в рамках информационной кампании «Останови огонь!».

Напомним, в Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц.