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общество

Новосибирские железнодорожники стали участниками экологической акции «Шефство над заказником»

Фото Новосибирские железнодорожники стали участниками экологической акции «Шефство над заказником»
Фото Новосибирские железнодорожники стали участниками экологической акции «Шефство над заказником»

Фото: zszd.rzd.ru

3 марта, во Всемирный день охраны дикой природы железнодорожники совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области провели экологическое мероприятие в рамках акции «Шефство над заказником».

Специалисты центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги и специалисты Минтранса региона прошли по маршруту диких животных «Мануйловского заказника» в Болотнинском районе для оказания помощи лесным обитателям особо охраняемых природных территорий – участники доставили 100 кг корма из зерновых, а также кормушки, предназначенные для лосей и кабанов.

Организатором акции выступил Минприроды Новосибирской области при поддержке ГКУ НСО «Природоохранная инспекция».

Также в рамках мероприятия состоялся открытый урок для членов школьных лесничеств, учеников 5-6 классов средней школы №16 города Болотное, посвященный правилам пожарной безопасности в лесу в рамках информационной кампании «Останови огонь!».

Напомним, в Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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