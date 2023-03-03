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общество

В Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц

Фото В Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц
Фото В Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц

Фото: Pixabay.com

Минприроды Новосибирской области начало проверку условий содержания нескольких медведиц.

В Новосибирской области проводят проверку условий содержания пятерых медведиц, ранее выступавших в цирке. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Проверку министерство проводит совместно с Росприроднадзором.

«Сложившаяся ситуация находится в полномочиях Росприроднадзора. Министерство в свою очередь заинтересовано в решении дальнейшей судьбы медведиц, и по возможности окажет содействие», — сообщили в телеграм-канале Минприроды.

С чем именно связана проверка и какой является «сложившаяся ситуация», в министерстве не уточнили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зоозащитники нашли новый дом для двух цирковых колли, которых бросили на складе. Животные остались одни на морозе и голодали.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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