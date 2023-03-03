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общество

Новосибирцу вернули из Германии посылку с конфетами и шевроном СССР

Фото Новосибирцу вернули из Германии посылку с конфетами и шевроном СССР
Фото Новосибирцу вернули из Германии посылку с конфетами и шевроном СССР

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено Константином Кошкиным

Житель Новосибирска Константин Кошкин после новогодних каникул решил порадовать старого друга и отправил в Германию посылку с конфетами «Красный Октябрь» и шевроном СССР – после полуторамесячного путешествия подарки вернулись обратно.

В декабре прошлого года Константин Кошкин получил посылку от друга Евгения, который проживает в городе Карслруэ в Германии. Сибиряк решил ответить товарищу тем же и собрал свои подарки для отправки, которые принёс на «Почту России» в январе.

«Я собрал кедровые орешки, уже очищенные. Был там алтайский чай, конфеты «Красный Октябрь». Также друг у меня попросил прислать шеврон «Я рождён в СССР». Посылка была собрана весом 2 килограмма и оценена в тысячу рублей», – рассказал Сиб.фм Константин.

За путешествием своей посылки Константин следил в приложении – все стадии отправки в графике указывались. Видно было и то, что коробка дошла до Германии, но потом развернулась и отправилась в обратный путь.

«Посылка вернулась назад спустя полтора месяца. Меня, конечно, изначально предупреждали, что продукты питания нельзя отправлять, но мы рискнули. Мне друзья рассказывали, что раньше конфеты доходили, — недоумевает Константин.

– А может, им алтайский чай не понравился? Может, поздравительная открытка или шеврон. Остаётся догадываться, но я никому претензий не предъявляю, сам рискнул».

В отделении «Почты России», где Константин забирал посылку, ему сказали, что в последнее время наблюдается тенденция с возвращением посылок из Германии.

«Я сказал, что у меня там были конфеты, но она сказала, что из Германии все посылки возвращаются, – отметил Константин Кошкин. – Также она добавила, что в некоторых случаях приходится оплачивать обратную доставку, но у меня была нулевая сумма».

Таким образом, конфеты «Красный Октябрь», алтайский чай, орешки и шеврон рождённого в СССР совершили путешествие в Германию за 3 084 рубля. Корреспондент Сиб.фм сделал запрос в новосибирское отделение «Почты России», чтобы узнать: насколько массовым стало возвращение посылок из Германии.

Напомним, в феврале этого года туристы из Новосибирска также столкнулись с массовыми отказами в получении виз в Германию, а те, кто всё-таки достиг границы, подверглись тщательным досмотрам.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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