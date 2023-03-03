OZON прокомментировал ограбление грузовика с товарами в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В интернет-магазине OZON прокомментировали ограбление ГАЗели с товарами в Новосибирске.

В ночь на 2 марта в Ленинском районе Новосибирска четверо неизвестных вскрыли автомобиль интернет-магазина OZON и забрали из него часть товаров. Некоторые вскрытые упаковки грабители оставили на земле рядом с машиной. Пресс-служба OZON дала официальный комментарий Сиб.фм по поводу ограбления.

В машине были те товары, которые вернулись от клиентов продавцам. Это значит, что деньги за них уже поступили или скоро поступят покупателям, то есть клиенты магазина при ограблении не пострадали. Финансовые потери понесли магазины, оставшиеся без товаров.

«Безусловно, Ozon полностью возместит ущерб продавцам за товары, которые находились в машине», — сообщили представители интернет-магазина.

На видео с камеры наблюдения четверо неизвестных раскладывают коробки на снегу рядом с машиной, вскрывают их, забирают часть с собой и покидают место преступления.

Местные жители заметили оставшиеся коробки с товарами утром 2 марта. Полиция осматривает место преступления, оценивает нанесенный ущерб и ищет подозреваемых.