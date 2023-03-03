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В Новосибирске планируют открыть второе кафе "Добродомик" с бесплатными обедами для пенсионеров

Фото В Новосибирске планируют открыть второе кафе "Добродомик" с бесплатными обедами для пенсионеров
Фото В Новосибирске планируют открыть второе кафе "Добродомик" с бесплатными обедами для пенсионеров

Скрин видео с портала "Новосибирские новости"

Благодаря петербургскому фонду помощи пожилым людям, второе бесплатное кафе может появиться в левобережной части Новосибирска.

Пять месяцев назад в Новосибирске на ул. Богдана Хемельницкого, 29, открылось бесплатное кафе для пенсионеров «Добродомик». Об этом сообщает портал "Новосибирские новости".

Бабушек и дедушек здесь не только кормят вкусными обедами, но и развлекают. Не случайно девиз проекта — «С благодарностью к старшему поколению». И здесь делают все, чтобы пожилые люди почувствовали эту благодарность.

Евгения Кузнецова оказалась в «Добродомике» случайно: заметила вывеску, когда гуляла с внуком. Теперь она постоянная посетительница кафе. Говорит, кормят здесь очень вкусно, да еще и помогают настроение поднять.

Обед, кстати, готовят полноценный комплексный: первое, второе, салат и компот. Но дело даже не в самом обеде. Завсегдатаи кафе говорят, что бесплатный обед для них — это лишний повод выйти из дома, пообщаться с другими людьми, вместе провести время.

Тем более, что о досуге пенсионеров «Добродомик» тоже позаботился. Раз в месяц здесь отмечают дни рождения, постоянно проводят мастер-классы, шахматные турниры, организована работа читательского клуба, а скоро пенсионеры начнут осваивать цигун.

Волонтер Юлия Штакельберг работает в кафе раз в неделю, и говорит, что за этот день успевает максимально зарядиться положительными эмоциями ,потому что видит, какую пользу и радость ее работа приносит пожилыми людям.

С момента открытия услугами кафе воспользовались 10700 горожан преклонного возраста.

В среднем, в день «Добродомик» посещают порядка 120-130 человек. Организаторы уверены, что активность и ощущение собственной нужности продлевают пенсионерам жизнь. Поэтому сейчас они ищут неравнодушных людей, готовых помочь им открыть второй филиал «Добродомика» уже в левобережной части Новосибирска.

 

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