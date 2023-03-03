Под Новосибирском ввели карантин по бешенству после укуса енотовидной собаки

Фото: Pixabay.com
В Новосибирской области после укуса бешеного животного ввели карантин.
В Доволенском районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству. Об этом сообщило издание «Горсайт». Причиной стал укус енотовидной собаки в селе Суздалка.
В местной ветеринарной службе уточнили, что собака укусила женщину за ногу в одном из дворов. Животное убил подоспевший на помощь сын местной жительницы.
Начальник Управления ветеринарии Доволенского района Андрей Юрьев рассказал, что у собаки не было явных признаков бешенства, однако результаты исследования подтвердили диагноз.
Карантин будет действовать с 3 марта по 1 мая. На этот период с территории запрещено вывозить и завозить животных, а также допускать их скопление.
Напомним, в Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц.
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