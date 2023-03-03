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общество

Под Новосибирском ввели карантин по бешенству после укуса енотовидной собаки

Фото Под Новосибирском ввели карантин по бешенству после укуса енотовидной собаки
Фото Под Новосибирском ввели карантин по бешенству после укуса енотовидной собаки

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области после укуса бешеного животного ввели карантин.

В Доволенском районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству. Об этом сообщило издание «Горсайт». Причиной стал укус енотовидной собаки в селе Суздалка.

В местной ветеринарной службе уточнили, что собака укусила женщину за ногу в одном из дворов. Животное убил подоспевший на помощь сын местной жительницы.

Начальник Управления ветеринарии Доволенского района Андрей Юрьев рассказал, что у собаки не было явных признаков бешенства, однако результаты исследования подтвердили диагноз.

Карантин будет действовать с 3 марта по 1 мая. На этот период с территории запрещено вывозить и завозить животных, а также допускать их скопление.

Напомним, в Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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