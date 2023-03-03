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общество

Преподаватель назвала способ легко выучить иностранные языки

Фото Преподаватель назвала способ легко выучить иностранные языки
Фото Преподаватель назвала способ легко выучить иностранные языки

Freepik, authors: demerzel21

По словам преподавателя Аниры Назаровой, начинающим изучать иностранный язык людям нужно читать комиксы хотя бы по 15-20 минут в день.

Преподаватель английского языка Анира Назарова назвала способ легко выучить иностранные языки. По ее словам, в этом может помочь ежедневное чтение комиксов по 15-20 минут, пишет Pravda.Ru.

«В этом случае важно качество, а не количество. Заведите для них тетрадь и записывайте их туда. После этого придумайте и запишите два-три предложения с новым словом», — рассказала преподаватель.

Назарова отметила, что важно отмечать и записывать свои маленькие успехи. Кроме того, она посоветовала сравнивать себя только с самим собой.

«Просмотр кино на иностранном языке позволит ближе познакомиться с лексикой. Для начинающих я бы посоветовала чтение комиксов», — добавила она.

Напомним, учитель из Болотного прочла стих о родном городе на фоне Кремля.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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преподаватель
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