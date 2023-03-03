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Разработчики из Новосибирска выиграли 200 тысяч рублей за усовершенствование беспилотников

Фото Разработчики из Новосибирска выиграли 200 тысяч рублей за усовершенствование беспилотников
Фото Разработчики из Новосибирска выиграли 200 тысяч рублей за усовершенствование беспилотников

Фото: Hi-Fly

Новосибирцы получили по 50 тысяч рублей за усовершенствование беспилотников.

Команда новосибирцев из разных конструкторских подразделений работала над задачами по усовершенствованию беспилотников. 2 марта на конференции «Разумные от народа», организатором которой выступил российский разработчик БПЛА компания «Транспорт будущего», сибиряков выбрали в качестве победителей.

"Впервые в истории «Разумных» была номинирована командная работа также, как и впервые победительницей стала девушка. При разборе работ оценивалась идея, инженерная мысль без глубокой проработки и сложных расчетов.", — сообщили в компании.

Денежные приз суммой 50 тысяч рублей за лучшие решения получили:

- Научный сотрудник Института Теплофизики СО РАН — Иван Юдин, который подробно рассчитал корпус контролера;

- студент 3 курса факультета летательных аппаратов НГТУ Ярослав Абзалов. Он разработал убирающиеся в корпус шасси беспилотного летательного аппарата;

- инженер-конструктор завода им. В. П. Чкалова Александр Шаповалов и инженер-технолог Надежда Кобанцова за облик технологической оснастки для изготовления наружной накладки луча;

- инженер-программист, преподаватель НГУ Андрей Чернявский за определения максимального времени полёта летательного аппарата на литий-ионных аккумуляторах.

Как ранее писал Сиб.фм, 17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл 1 миллион рублей во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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