Разработчики из Новосибирска выиграли 200 тысяч рублей за усовершенствование беспилотников

Фото: Hi-Fly
Новосибирцы получили по 50 тысяч рублей за усовершенствование беспилотников.
Команда новосибирцев из разных конструкторских подразделений работала над задачами по усовершенствованию беспилотников. 2 марта на конференции «Разумные от народа», организатором которой выступил российский разработчик БПЛА компания «Транспорт будущего», сибиряков выбрали в качестве победителей.
"Впервые в истории «Разумных» была номинирована командная работа также, как и впервые победительницей стала девушка. При разборе работ оценивалась идея, инженерная мысль без глубокой проработки и сложных расчетов.", — сообщили в компании.
Денежные приз суммой 50 тысяч рублей за лучшие решения получили:
- Научный сотрудник Института Теплофизики СО РАН — Иван Юдин, который подробно рассчитал корпус контролера;
- студент 3 курса факультета летательных аппаратов НГТУ Ярослав Абзалов. Он разработал убирающиеся в корпус шасси беспилотного летательного аппарата;
- инженер-конструктор завода им. В. П. Чкалова Александр Шаповалов и инженер-технолог Надежда Кобанцова за облик технологической оснастки для изготовления наружной накладки луча;
- инженер-программист, преподаватель НГУ Андрей Чернявский за определения максимального времени полёта летательного аппарата на литий-ионных аккумуляторах.
Как ранее писал Сиб.фм, 17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл 1 миллион рублей во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена».
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