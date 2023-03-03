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Рок-фестиваль «Ветер Сибири» в этом году может «переехать» в Новосибирск

Фото Рок-фестиваль «Ветер Сибири» в этом году может «переехать» в Новосибирск
Фото Рок-фестиваль «Ветер Сибири» в этом году может «переехать» в Новосибирск

Страница группы "Унесенные ветром Сибири" в ВК

Фестиваль «Ветер Сибири» планируют провести на аэродроме «Мочище» в пригороде Новосибирска.

В пригороде Новосибирска в этом году может состоятся рок-фестиваль «Ветер Сибири», который год назад был отменен в Бийске из-за ковидных ограничений. Информация об этом появилась на странице казахстанской группы «Субкультура» в соцсетях. Правда, официальной информации по этому поводу пока нет. В министерство культуры Новосибирской области также никто не обращался с предложением о проведении такого мероприятия.

Предполагается, что в этом году фестиваль будет проходить на аэродроме «Мочище» недалеко от Новосибирска, с 11 по 13 августа.

В прошлом году в на фестивале должны были выступать известные российские коллективы «Чиж и Ко», «Сплин», «Звери» и другие, что, возможно, и обеспечило продажи билетов. После отмены фестиваля в Бийске, организаторы отказались возвращать зрителям деньги за билеты, предложив им взамен посетить фестиваль в Новосибирске в 2023 году.

Однако, как отмечают сами поклонники рока в группе ВКонтакте "Унесенные ветром Сибири", многие известные музыканты, все еще заявленные в афише, выступать в Новосибирске не будут.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что в августе на аэродроме «Мочище» обычно проводят знаменитое авиашоу, к которому готовятся несколько месяцев. И авиаторы вряд ли уступят рокерам свою площадку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске православные активисты потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова в СК "Локомотив-Арена".

 

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