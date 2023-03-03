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Санзона Клещихинского кладбища в Новосибирске после смены подрядчика в 2,5 раза выросла в цене

Фото Санзона Клещихинского кладбища в Новосибирске после смены подрядчика в 2,5 раза выросла в цене
Фото Санзона Клещихинского кладбища в Новосибирске после смены подрядчика в 2,5 раза выросла в цене

В Новосибирске стоимость разработки проекта санзоны Клещихинского кладбища выросла с 0,5 млн. до 1, 3 млн. рублей.

Стали известны результаты торгов на право выполнения муниципального заказа по созданию проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Победитель аукциона запросил за эту работу 1 млн. 290 тыс. рублей. Это в 2,5 раза больше стоимости того же контракта осенью прошлого года. Тогда торги выиграла нижегородская «Оценочная компания «Вета», которая была готова разработать проект за 519 тыс. рублей, но не уложилась в сроки. Кроме того, 14 февраля мэрия включила в состав кладбища еще два участка, и площадь кладбища увеличилась до 40 га.

Это привело к повышению класса опасности и, соответственно, увеличению санитарной зоны, на территории которой запрещено проживание людей и продажа продовольственных товаров, до одного километра.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Новосибирска собрала на кладбище 800 л мусора.

 

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