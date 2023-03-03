Сергей Перминов поддержал идею об особом сопровождении бойцов СВО в отпуске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Для военных прибывающих на отдых будет разработана целая социальная программа. Такую инициативу поддержал сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов поддержал инициативу о социальной программе для военных, предполагающую помощь в организации отпусков мобилизованным. По его мнению, это хорошая возможность для каждого бойца навестить семью, побыть рядом с родными и близкими, пишет Online47.

«Соответственно, семьям, тем более если в них есть дети, будет максимально важно провести время вместе. А для ребят — восстановиться, подкрепить дух и силы, учитывая то, какие колоссальные нагрузки и риски они несут во время службы. Убежден, наш долг помочь в решении этих задач», — высказался Перминов.

Он отметил, что возможности, в том числе внеочередного обслуживания, максимального ускорения рассмотрения вопросов, обращений должны быть обеспечены, чтобы не пришлось терять бесценное время.

«Это и вопрос статуса, нашего уважения и внимания к тем, кто рискует собой сегодня во имя Родины. Это забота об их благополучии. Полагаю, что наш регион способен и будет предлагать нашим ребятам свои передовые социальные гарантии и все доступные услуги здравоохранения», — подытожил он.

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